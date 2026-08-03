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Sowjetunion: Meuterei im Namen des Kommunismus

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Waleri Sablin meuterte und starb dafür in Moskau. Foto: picture alliance/United Archives | Walter Rudolph / Wikimedia Gemeinfrei / Bearbeitung JF
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Meuterei im Namen des Kommunismus

Vor 50 Jahren wurde Waleri Sablin, Rädelsführer einer Verschwörung auf einem sowjetischen U-Bootjäger, vom KGB hingerichtet. Ihm ging es bei seiner erträumten Revolution um eine Erneuerung des Kommunismus.

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Waleri Sablin meuterte und starb dafür in Moskau. Foto: picture alliance/United Archives | Walter Rudolph / Wikimedia Gemeinfrei / Bearbeitung JF
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