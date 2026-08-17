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Däublers 150. Geburtstag: Theodor Däubler: Das Mammut mit den Libellenflügeln

Däublers 150. Geburtstag: Theodor Däubler: Das Mammut mit den Libellenflügeln

Däublers 150. Geburtstag: Theodor Däubler: Das Mammut mit den Libellenflügeln

Hugo Erfurth, Theodor Däubler, Staatliche Landesbildstelle Hamburg, collection on the history of photography, silver gelatin paper, black and white positive process, retouched (stone processing), image size: height: 25.4 cm; width: 19.8 cm, upper left in lead: Däubler, upper right: 88; lower left: beginning of d. 20 s, (according to P. Oehmen), portrait photography, writer, poet, author, portrait, half-length portrait, arm positions, gestures, book, eyeglasses, glasses, Theodor Däubler, At the beginning of the 20th century, Hugo Erfurth is one of the most famous professional photographers in Germany, along with Rudolph Dührkoop and Nicola Perscheid. After completing an apprenticeship as a photographer, he opened his own studio in Dresde Copyright Artokoloro LCMH201205_03252. Theodor Däubler (KI generiert): Laut dem Kultursoziologen Nicolaus Sombart stand Däubler noch eine große Karriere als wiederzuentdeckender Vorläufer des Gender- und Trans-Voodoo bevor. Foto: IMAGO / Artokoloro
Hugo Erfurth, Theodor Däubler, Staatliche Landesbildstelle Hamburg, collection on the history of photography, silver gelatin paper, black and white positive process, retouched (stone processing), image size: height: 25.4 cm; width: 19.8 cm, upper left in lead: Däubler, upper right: 88; lower left: beginning of d. 20 s, (according to P. Oehmen), portrait photography, writer, poet, author, portrait, half-length portrait, arm positions, gestures, book, eyeglasses, glasses, Theodor Däubler, At the beginning of the 20th century, Hugo Erfurth is one of the most famous professional photographers in Germany, along with Rudolph Dührkoop and Nicola Perscheid. After completing an apprenticeship as a photographer, he opened his own studio in Dresde Copyright Artokoloro LCMH201205_03252. Theodor Däubler (KI generiert): Laut dem Kultursoziologen Nicolaus Sombart stand Däubler noch eine große Karriere als wiederzuentdeckender Vorläufer des Gender- und Trans-Voodoo bevor. Foto: IMAGO / Artokoloro
Theodor Däubler (KI generiert): Laut dem Kultursoziologen Nicolaus Sombart stand Däubler noch eine große Karriere als wiederzuentdeckender Vorläufer des Gender- und Trans-Voodoo bevor. Foto: IMAGO / Artokoloro
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Theodor Däubler: Das Mammut mit den Libellenflügeln

Zweimal für den Nobelpreis nominiert, endet das Leben von Theodor Däubler in Athener Armut. Seine Not geht so weit, dass er einen Ghostwriter unter seinem eigenen Namen schreiben lässt. Die Geschichte eines Dichters und Mythologen.

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