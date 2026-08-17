Theodor Däubler: Das Mammut mit den Libellenflügeln

Theodor Däubler (KI generiert): Laut dem Kultursoziologen Nicolaus Sombart stand Däubler noch eine große Karriere als wiederzuentdeckender Vorläufer des Gender- und Trans-Voodoo bevor. Foto: IMAGO / Artokoloro

Zweimal für den Nobelpreis nominiert, endet das Leben von Theodor Däubler in Athener Armut. Seine Not geht so weit, dass er einen Ghostwriter unter seinem eigenen Namen schreiben lässt. Die Geschichte eines Dichters und Mythologen.