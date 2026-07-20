Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
AfD Bundestagsfraktion, Spritpreise, Steuern runter
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Feliks Dzierzynski: Polnisch-litauischer Adelssohn Dzierzynski organisierte den Sowjetterror

Feliks Dzierzynski: Polnisch-litauischer Adelssohn Dzierzynski organisierte den Sowjetterror

Feliks Dzierzynski: Polnisch-litauischer Adelssohn Dzierzynski organisierte den Sowjetterror

Illustration: Felix Dserschinski ist vor allem für den Aufbau und die Entwicklung der sowjetischen Geheimpolizei bekannt, deren Leiter er von 1917 bis 1926 war. Später war er Mitglied der sowjetischen Regierung und leitete mehrere Kommissariate, während er gleichzeitig der Chef der sowjetischen Geheimpolizei war. Die Tscheka wurde bald berüchtigt für Massenerschießungen im Schnellverfahren, die vor allem während des Roten Terrors und des Russischen Bürgerkriegs durchgeführt wurden. Felix Dzierzynski: Er verbrachte zwischen 1900 und 1917 insgesamt elf Jahre in russischen Zuchthäusern und in sibirischer Verbannung. Foto: picture alliance / imageBROKER | Pictures From History
Illustration: Felix Dserschinski ist vor allem für den Aufbau und die Entwicklung der sowjetischen Geheimpolizei bekannt, deren Leiter er von 1917 bis 1926 war. Später war er Mitglied der sowjetischen Regierung und leitete mehrere Kommissariate, während er gleichzeitig der Chef der sowjetischen Geheimpolizei war. Die Tscheka wurde bald berüchtigt für Massenerschießungen im Schnellverfahren, die vor allem während des Roten Terrors und des Russischen Bürgerkriegs durchgeführt wurden. Felix Dzierzynski: Er verbrachte zwischen 1900 und 1917 insgesamt elf Jahre in russischen Zuchthäusern und in sibirischer Verbannung. Foto: picture alliance / imageBROKER | Pictures From History
Felix Dzierzynski: Er verbrachte zwischen 1900 und 1917 insgesamt elf Jahre in russischen Zuchthäusern und in sibirischer Verbannung. Foto: picture alliance / imageBROKER | Pictures From History
JF-Plus Icon Premium Feliks Dzierzynski
 

Polnisch-litauischer Adelssohn Dzierzynski organisierte den Sowjetterror

Vor 100 Jahren starb der Gründer der Tscheka. Dzierzynski entstammte verarmtem Landadel – und baute dennoch den brutalsten Geheimdienst der frühen Sowjetunion auf.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Felix Dzierzynski: Er verbrachte zwischen 1900 und 1917 insgesamt elf Jahre in russischen Zuchthäusern und in sibirischer Verbannung. Foto: picture alliance / imageBROKER | Pictures From History
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles