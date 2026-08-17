Hammer, Sichel, Klassenkampf: Macht es die CDU mit dieser Linken?

Eric Stehr (l.) kandidiert auf Platz zwei der Linken-Landesliste: Wird sich CDU-Ministerpräsident Schulze von ihm abhängig machen? Fotos: Eric Steher, Instagram / picture alliance / Chris Emil Janßen | Chris Emil Janssen

Um ihren Ministerpräsidenten im Amt zu halten, könnte die CDU in Sachsen-Anhalt nach der Wahl mit der Linkspartei kooperieren. Deren Spitzenkandidatin gibt sich einen moderaten Anstrich – doch dahinter kommen kommunistische Symbolik, Klassenkampfrhetorik und Polizistenhass zum Vorschein.