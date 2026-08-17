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Landtagswahl Sachsen-Anhalt: Hammer, Sichel, Klassenkampf: Macht es die CDU mit dieser Linken?

Landtagswahl Sachsen-Anhalt: Hammer, Sichel, Klassenkampf: Macht es die CDU mit dieser Linken?

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Eric Stehr (l.) kandidiert auf Platz zwei der Linken-Landesliste: Wird sich CDU-Ministerpräsident Schulze von ihm abhängig machen?
Eric Stehr (l.) kandidiert auf Platz zwei der Linken-Landesliste: Wird sich CDU-Ministerpräsident Schulze von ihm abhängig machen?
Eric Stehr (l.) kandidiert auf Platz zwei der Linken-Landesliste: Wird sich CDU-Ministerpräsident Schulze von ihm abhängig machen? Fotos: Eric Steher, Instagram / picture alliance / Chris Emil Janßen | Chris Emil Janssen
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Hammer, Sichel, Klassenkampf: Macht es die CDU mit dieser Linken?

Um ihren Ministerpräsidenten im Amt zu halten, könnte die CDU in Sachsen-Anhalt nach der Wahl mit der Linkspartei kooperieren. Deren Spitzenkandidatin gibt sich einen moderaten Anstrich – doch dahinter kommen kommunistische Symbolik, Klassenkampfrhetorik und Polizistenhass zum Vorschein.

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Eric Stehr (l.) kandidiert auf Platz zwei der Linken-Landesliste: Wird sich CDU-Ministerpräsident Schulze von ihm abhängig machen? Fotos: Eric Steher, Instagram / picture alliance / Chris Emil Janßen | Chris Emil Janssen
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