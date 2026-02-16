Anzeige
Am Vorabend des Bürgerkriegs: Spaniens blutiger Wahlkampf zwischen Polarisierung und Mord

Spanische Sicherheitskräfte stützen eine Frau, die bei Ausschreitungen im Wahlkampf verletzt wurde. Foto: picture alliance / World History Archive | –
Vor 90 Jahren taumelte Spanien durch einen blutigen Wahlkampf. Rechte und Linke standen sich unversöhnlich gegenüber, Morde waren keine Ausnahme. Nach dem Urnengang sollten tiefgreifende Reformen das Land versöhnen; ein ehrgeiziger Plan mit unsicherem Ausgang.

Spanische Sicherheitskräfte stützen eine Frau, die bei Ausschreitungen im Wahlkampf verletzt wurde. Foto: picture alliance / World History Archive | –
