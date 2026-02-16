Messergewalt überschattet Karneval – mehrere Schwerverletzte

Anzeige

DÜSSELDORF. Mehrere Messerangriffe haben am Karnevalswochenende in Nordrhein-Westfalen für Schwerverletzte gesorgt. In mehreren Fällen ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft wegen versuchten Totschlags. In Grefrath hat ein 16jähriger Tatverdächtiger nach einem Messerangriff auf einen 20 Jahre alten Mann Untersuchungshaft angetreten. Der Angriff ereignete sich in der Nacht auf Freitag am Rande einer Karnevalsfeier auf einem Parkplatz neben einem Eissportzentrum.

Das Opfer erlitt lebensgefährliche Stichverletzungen, sein Zustand stabilisierte sich später im Krankenhaus. Nach Angaben der Polizei kam es zuvor zu einem Streit. Der Tatverdächtige besitzt die afghanische Staatsangehörigkeit.

Auch in Havixbeck wurde ein 55jähriger Mann bei einem Karnevalsumzug durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt. Ein 26jähriger soll nach einem zunächst verbalen Streit auf den Mann eingestochen haben. Das Opfer wurde notärztlich versorgt und in ein Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr besteht derzeit nicht mehr. Der Tatverdächtige konnte später festgenommen werden, eine Mordkommission ermittelt.

Messerangriff auf Karnevalisten im Linienbus

In Leverkusen eskalierte am Samstagabend ein Streit auf einer Karnevalsparty. Ein 15jähriger wurde mit einem Messer schwer verletzt, eine Arterie am Oberschenkel wurde getroffen. Der Jugendliche verlor viel Blut und mußte notoperiert werden. Tatverdächtig ist ein 20jähriger Deutscher, der festgenommen wurde.

Einen weiteren Messerangriff meldete die Polizei aus Wuppertal. In einem Linienbus kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen, bei der mehrere Personen durch Messerstiche verletzt wurden. Die Verletzten kamen ins Krankenhaus, ein Tatverdächtiger wurde gefaßt. Nach Angaben der Polizei handelte es sich bei den Beteiligten um Karnevalisten.

Die Hintergründe der Taten sind bislang unklar. In allen Fällen dauern die Ermittlungen an. (rr)