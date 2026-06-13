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König von Bayern: Ludwig II. war mehr als ein weltfremder Schlossbauer

König von Bayern: Ludwig II. war mehr als ein weltfremder Schlossbauer

König von Bayern: Ludwig II. war mehr als ein weltfremder Schlossbauer

Ein bärtiger Mann mit Gamsbart steht am 15.06.2014 in Berg (Bayern) vor einem Banner mit dem Konterfei von König Ludwig II. Die "Königstreuen" kamen an der Votivkapelle im Schlosspark bei Berg zu einer Gedenkfeier anlässlich des 128. Todestages von König Ludwig II. zusammen. Foto: Nicolas Armer/dpa ++
Ein bärtiger Mann mit Gamsbart steht am 15.06.2014 in Berg (Bayern) vor einem Banner mit dem Konterfei von König Ludwig II. Die "Königstreuen" kamen an der Votivkapelle im Schlosspark bei Berg zu einer Gedenkfeier anlässlich des 128. Todestages von König Ludwig II. zusammen. Foto: Nicolas Armer/dpa ++
Ein Banner mit dem Abbild von König Ludwig II.: Es heißt, Ludwig hätte für die schnöde Politik keinen Sinn und kein Talent gehabt. Foto: picture alliance / dpa | Nicolas Armer
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Ludwig II. war mehr als ein weltfremder Schlossbauer

Schlösser, Wagner und Wahnsinn: Bis heute gilt Ludwig II. als Märchenkönig. Doch hinter seinem Rückzug stand auch der Widerstand gegen den Verlust bayerischer Souveränität.

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Ein Banner mit dem Abbild von König Ludwig II.: Es heißt, Ludwig hätte für die schnöde Politik keinen Sinn und kein Talent gehabt. Foto: picture alliance / dpa | Nicolas Armer
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