Büchsel wurde von Tirpitz kaltgestellt

Die Flotte war für Kaiser Wilhelm II. (im Vordergrund) von großer Bedeutung. Foto: picture-alliance / akg-images | akg-images

Eine bemerkenswerte Biographie widmet sich dem Leben Wilhelm Büchsels, des Seestrategen der Kaiserlichen Marine. Der machte sich vor dem Ersten Weltkrieg für neue strategische Konzepte stark. Doch das missfiel seinem Weggefährten Tirpitz.