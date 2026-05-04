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Deutsches Kaiserreich: Büchsel wurde von Tirpitz kaltgestellt

Deutsches Kaiserreich: Büchsel wurde von Tirpitz kaltgestellt

Deutsches Kaiserreich: Büchsel wurde von Tirpitz kaltgestellt

Die Flotte war für Kaiser Wilhelm II. (im Vordergrund) von großer Bedeutung, sein Großadmiral von Tirpitz setzte sich dabei gegen Konkurrenten wie Wilhelm Büchsel durch.
Die Flotte war für Kaiser Wilhelm II. (im Vordergrund) von großer Bedeutung, sein Großadmiral von Tirpitz setzte sich dabei gegen Konkurrenten wie Wilhelm Büchsel durch.
Die Flotte war für Kaiser Wilhelm II. (im Vordergrund) von großer Bedeutung. Foto: picture-alliance / akg-images | akg-images
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Büchsel wurde von Tirpitz kaltgestellt

Eine bemerkenswerte Biographie widmet sich dem Leben Wilhelm Büchsels, des Seestrategen der Kaiserlichen Marine. Der machte sich vor dem Ersten Weltkrieg für neue strategische Konzepte stark. Doch das missfiel seinem Weggefährten Tirpitz.

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Die Flotte war für Kaiser Wilhelm II. (im Vordergrund) von großer Bedeutung. Foto: picture-alliance / akg-images | akg-images
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