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Gestürzte Statue in Frankfurt: Bismarck bleibt weg

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Bismarck-Statue in Frankfurt
Bismarck-Statue in Frankfurt
Ehemalige Bismarck-Statue und der leere Sockel nach dem Sturz: „Kein Akt der Aufklärung“. Fotos: IMAGO / Panthermedia / IMAGO / brennweiteffm
JF-Plus Icon Premium Gestürzte Statue in Frankfurt
 

Bismarck bleibt weg

Vor mehr als einem Jahr stürzten Linksextremisten in Frankfurt eine Bismarck-Statue vom Sockel. Bis heute ist sie nicht wieder aufgestellt. Sowohl Kritiker als auch Befürworter der Wiedererrichtung bemühen in ihrer Argumentation die Demokratie.

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Ehemalige Bismarck-Statue und der leere Sockel nach dem Sturz: „Kein Akt der Aufklärung“. Fotos: IMAGO / Panthermedia / IMAGO / brennweiteffm
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