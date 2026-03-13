Bismarck bleibt weg

Ehemalige Bismarck-Statue und der leere Sockel nach dem Sturz: „Kein Akt der Aufklärung“. Fotos: IMAGO / Panthermedia / IMAGO / brennweiteffm

Vor mehr als einem Jahr stürzten Linksextremisten in Frankfurt eine Bismarck-Statue vom Sockel. Bis heute ist sie nicht wieder aufgestellt. Sowohl Kritiker als auch Befürworter der Wiedererrichtung bemühen in ihrer Argumentation die Demokratie.