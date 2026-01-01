Anzeige
Bewegende Köpfe: Kronprinzessin Victoria: Die ungeliebte Ausländerin

Das Kronprinzenpalais in Berlin: Schaubühne eines Familiendramas zwischen Kronprinzessin Viktoria (im Zirkel) und ihrem Sohn. Foto: picture alliance / akg-images | akg-images
Kronprinzessin Victoria: Die ungeliebte Ausländerin

Am kaiserlichen Hof war Kronprinzessin Viktoria alles andere als willkommen. Ihre perfektionistische, besserwisserische Art ruinierte sogar ihr Verhältnis zum eigenen Sohn, Wilhelm II. Teil 23 der JF-Serie „Bewegende Köpfe“.

