Bismarck und die Narreteien der deutschen Außenpolitik

Wie würde Otto von Bismarck wohl auf die heutige Außenpolitik Deutschlands blicken? Foto: picture-alliance / akg-images | akg-images

Wenn die Parteien im Bundestag über Otto von Bismarck diskutieren, erschüttert das niedrige Niveau. Dabei wäre ein Politiker mit dem Format des ersten Reichskanzlers gerade in der derzeitigen außenpolitischen Situation Europas bitter notwendig. Eine Betrachtung von Thorsten Hinz.