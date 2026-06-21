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Weichenstellung zur Reichseinigung: Preußens Siegeszug von Langensalza bis Königgrätz

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Zeitgenössische Darstellung der Schlacht von Königgrätz 1866, in der Preußen siegte.
Zeitgenössische Darstellung der Schlacht von Königgrätz 1866, in der Preußen siegte.
Zeitgenössische Darstellung der Schlacht von Königgrätz 1866, in der Preußen siegte. Foto: picture-alliance / akg-images | akg-images
JF-Plus Icon Premium Weichenstellung zur Reichseinigung
 

Preußens Siegeszug von Langensalza bis Königgrätz

Im Juni 1866 formierten sich fast alle deutschen Fürstentümer an Österreichs Seite im Krieg gegen Preußen – und unterlagen. Besonders Bayern erwies sich für Wien mehr als Belastung, denn als Hilfe.

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Zeitgenössische Darstellung der Schlacht von Königgrätz 1866, in der Preußen siegte. Foto: picture-alliance / akg-images | akg-images
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