„Heimkehr der Zehntausend“ war Adenauers Bravourstück

Bundeskanzler Konrad Adenauer (m., schwarzer Anzug) verhandelte in Moskau erfolgreich über die „Heimkehr der Zehntausend“. Foto: picture-alliance / dpa | Brock
Im Januar 1956 trafen die letzten Kriegsgefangenen aus der Sowjetunion im Grenzdurchgangslager Friedland ein. Die „Heimkehr der Zehntausend“ gilt als größter Triumph Konrad Adenauers.

Bundeskanzler Konrad Adenauer (m., schwarzer Anzug) verhandelte in Moskau erfolgreich über die „Heimkehr der Zehntausend“. Foto: picture-alliance / dpa | Brock
