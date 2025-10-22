Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Parteigründung 1950: Die CDU wurde schon als Kanzlerwahlverein konzipiert

Parteigründung 1950: Die CDU wurde schon als Kanzlerwahlverein konzipiert

Parteigründung 1950: Die CDU wurde schon als Kanzlerwahlverein konzipiert

Die CDU hielt ihren Gründungsparteig in Goslar ab.
Die CDU hielt ihren Gründungsparteig in Goslar ab.
Die CDU hielt ihren Gründungsparteig in Goslar ab. Foto: picture-alliance / dpa | dpa
JF-Plus Icon Premium Parteigründung 1950
 

Die CDU wurde schon als Kanzlerwahlverein konzipiert

Vor 75 Jahren erfolgte die Gründung der CDU als Bundespartei nach Adenauers Façon. Doch anfangs war ihr Kurs keineswegs so festgelegt, wie es rückblickend scheint.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Die CDU hielt ihren Gründungsparteig in Goslar ab. Foto: picture-alliance / dpa | dpa
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles