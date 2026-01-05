Anzeige
150. Geburtstag: Konrad Adenauer – Machtmensch und Pragmatiker

Altkanzler Konrad Adenauer (CDU): Die Sorge vor einem „Super-Versailles“ prägte seine Außenpolitik. Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Hanns J. Jaeger
Konrad Adenauer – Machtmensch und Pragmatiker

Konrad Adenauer war kein Ideologe, sondern Pragmatiker. Doch der erste Bundeskanzler war auch ein knallharter Machtmensch, der vor unlauteren Mitteln nicht zurückschreckte. Ein Porträt zum 150. Geburtstag von Karlheinz Weißmann.

