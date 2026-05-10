AfD gewinnt erstmals Bürgermeisterwahl in Brandenburg

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ZEHDENICK (KREIS OBERHAVEL). Paukenschlag vor den Toren Berlins. Überraschend bereits im ersten Wahlgang gewinnt der Unternehmer René Stadtkewitz die Bürgermeister-Wahl in Zehdenick. Für den AfD-Politiker stimmten 58,4 Prozent der Zehdenicker. Die AfD stellt damit nach zuletzt mehreren knappen Niederlagen erstmal einen direktgewählten hauptamtlichen Bürgermeister in Brandenburg.

Auf Platz zwei in der 13.000-Einwohner-Stadt landete Stephan von Hundelshausen von der FDP mit 28,6 Prozent der Stimmen. Der parteilose Wolf-Gernot Richardt erhielt 7,8 Prozent der Stimmen und Dennis Latzke von der Partei des Fortschritts kam auf 5,2 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 52,8 Prozent.

Die AfD besetzte zwar auch schon vorher ein Bürgermeister-Amt in dem Bundesland. Aber in Jüterbog, südlich von Berlin, war Stadtoberhaupt Arne Raue erst kurz vor dem Ende seiner Amtszeit 2024 in die Partei eingetreten. 2025 wechselte er dann in den Bundestag.

Stadtkewitz gründete „Die Freiheit“

Stadtkewitz ist im Berliner Raum kein Unbekannter (hier frühere JF-Texte über ihn lesen). Er saß für die CDU bis 2010 im Berliner Abgeordnetenhaus. Aus der Partei war er ein Jahr zuvor ausgetreten, blieb aber in der Fraktion. Diese schloss ihn aus, nachdem Stadtkewitz den niederländischen Politiker Geert Wilders zu einer Diskussionsveranstaltung eingeladen hatte.

Später gründete der heute 61jährige die Partei „Die Freiheit“, die er jedoch wegen fehlender Wahlerfolge wieder verließ und ab 2013 dazu aufrief, die neugegründete AfD zu wählen.



Die Bürgermeisterwahl in Zehdenick war notwendig geworden, weil der bisherige, parteilose Stadtchef Alexander Kretzschmar (parteilos) nach zehn Monaten Amtszeit am 25. Januar abgewählt worden war. Er hatte sich im März 2025 in der Stichwahl noch gegen Stadtkewitz durchgesetzt. (fh)