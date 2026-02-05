Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Deutsche Anti-Elite: Die Bundesrepublik hat ihr außenpolitisches Kapital verspielt

Deutsche Anti-Elite: Die Bundesrepublik hat ihr außenpolitisches Kapital verspielt

Deutsche Anti-Elite: Die Bundesrepublik hat ihr außenpolitisches Kapital verspielt

Ex-Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) sind Sinnbilder des Eliten-Problems der Bundesrepublik.
Ex-Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) sind Sinnbilder des Eliten-Problems der Bundesrepublik.
Ex-Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) sind Sinnbilder des Eliten-Problems der Bundesrepublik. Foto: picture alliance/dpa | Kay Nietfeld
JF-Plus Icon Premium Deutsche Anti-Elite
 

Die Bundesrepublik hat ihr außenpolitisches Kapital verspielt

Die Bundesrepublik ist international längst in die zweite, wenn nicht dritte Reihe geschoben worden. Das ist das Resultat einer selbstverschuldeten Entwicklung, sich durch seine eigenen Eliten lächerlich zu machen. Eine Abrechnung von Thorsten Hinz.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Ex-Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) sind Sinnbilder des Eliten-Problems der Bundesrepublik. Foto: picture alliance/dpa | Kay Nietfeld
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles