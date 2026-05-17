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Verhängnisvolle Grenzziehung: Die Urkatastrophe des Nahen Ostens

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Arabische Kavallerie in Palästina: Die Entente ermutigte die Araber zum Aufstand und überging sie bei der Grenzziehung im Nahen Osten.
Arabische Kavallerie in Palästina: Die Entente ermutigte die Araber zum Aufstand und überging sie bei der Grenzziehung im Nahen Osten.
Arabische Kavallerie in Palästina: Die Entente ermutigte die Araber zum Aufstand und überging sie bei der Grenzziehung im Nahen Osten. Foto: picture alliance / Mary Evans Picture Library | –
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Die Urkatastrophe des Nahen Ostens

Erinnerung an das Sykes-Picot-Abkommen von 1916, den britisch-französischen Aufteilungsplan des Osmanischen Reiches: Seitdem glimmt die Zündschnur im Nahen Osten.

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Arabische Kavallerie in Palästina: Die Entente ermutigte die Araber zum Aufstand und überging sie bei der Grenzziehung im Nahen Osten. Foto: picture alliance / Mary Evans Picture Library | –
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