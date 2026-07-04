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250 Jahre Unabhängigkeitserklärung: Die Gründerväter der USA und ihre mittelalterlichen Vorbilder

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Die schottische Unabhängigkeitserklärung von 1320 dürfte auch die Gründerväter der USA inspiriert haben.
Die schottische Unabhängigkeitserklärung von 1320 dürfte auch die Gründerväter der USA inspiriert haben.
Die schottische Unabhängigkeitserklärung von 1320 dürfte auch die Gründerväter der USA inspiriert haben. Foto: picture alliance / empics | Danny Lawson
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Die Gründerväter der USA und ihre mittelalterlichen Vorbilder

Wenn dieser Tage der 250. Jahrestag der Verabschiedung der Unabhängigkeitserklärung der USA begangen wird, lohnt ein Blick viel weiter zurück in die Geschichte. Denn die Gründerväter der Vereinigten Staaten orientierten sich an historischen Vorbildern, auch aus dem Mittelalter. Von Karlheinz Weißmann.

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Die schottische Unabhängigkeitserklärung von 1320 dürfte auch die Gründerväter der USA inspiriert haben. Foto: picture alliance / empics | Danny Lawson
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