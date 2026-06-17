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Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
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Volksaufstand: 17. Juni 1953 – „Die Stunde der Freiheit hat geschlagen“

Volksaufstand: 17. Juni 1953 – „Die Stunde der Freiheit hat geschlagen“

Volksaufstand: 17. Juni 1953 – „Die Stunde der Freiheit hat geschlagen“

Demonstration in Ost-Berlin - Demonstranten, die sich waehrend der blutigen Unruhen in Ostberlin an der Sektorengrenze versammelten am 17. Juni 1953.
Demonstration in Ost-Berlin - Demonstranten, die sich waehrend der blutigen Unruhen in Ostberlin an der Sektorengrenze versammelten am 17. Juni 1953.
17. Juni 1953 – Tausende Bürger tragen ihre Wut über das Regime auf die Straße, hier in Ost-Berlin Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | –
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17. Juni 1953 – „Die Stunde der Freiheit hat geschlagen“

Heute vor 73 Jahren protestieren die Bewohner der DDR gegen das SED-Regime. Die Sozialisten antworten mit brutaler Gewalt und sowjetischen Panzern. Der Volksaufstand des 17. Juni 1953 ist ein herausragendes Datum in der deutschen Geschichte.

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17. Juni 1953 – Tausende Bürger tragen ihre Wut über das Regime auf die Straße, hier in Ost-Berlin Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | –
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