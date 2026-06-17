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TV-Kritik: Die Erzählung vom „antimuslimischen Rassismus“

TV-Kritik: Die Erzählung vom „antimuslimischen Rassismus“

TV-Kritik: Die Erzählung vom „antimuslimischen Rassismus“

Khola Hübsch beklagt sich bei Markus Lanz über "antimuslimischen Rassismus".
Khola Hübsch beklagt sich bei Markus Lanz über "antimuslimischen Rassismus".
Khola Hübsch beklagt sich bei Markus Lanz über „antimuslimischen Rassismus“. Foto: ZDF Mediathek / Screenshot
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Die Erzählung vom „antimuslimischen Rassismus“

Wie tief der organisierte Islamismus sich bereits in die deutsche Gesellschaft eingefressen hat, zeigt eine Diskussion bei Markus Lanz. Vor allem die Geschichte vom „antimuslimischen Rassismus“ ebnet dafür den Weg.

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Khola Hübsch beklagt sich bei Markus Lanz über „antimuslimischen Rassismus“. Foto: ZDF Mediathek / Screenshot
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