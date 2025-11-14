Anzeige
Linksextremismus: Als die Hausbesetzer-Krawalle in Ost-Berlin komplett eskalierten

Mit gepanzerten Einsatzwagen und Wasserwerfern drang die Polizei in den frühen Morgenstunden in die verbarrikadiert Mainzer Straße ein. Mit neuen blutigen Straßenschlachten spitzte sich am Mittwoch (14.11.1990) der Konflikt um besetzte Häuser im Osten Berlins zu. Bei einer massiven Polizeiaktion zur Raumung von 13 besetzten Häusern in der Mainzer Straße im Bezirk Friedrichshain wurden über 70 Beamte und rund 15 Besetzer verletzt. Die Hausbesetzer waren Linksextremisten.
Straßenschlachten zwischen Hausbesetzern und Polizei in der Mainzer Straße: Die Krawalle führten zum Bruch der rot-grünen Berliner Regierung. Foto: picture alliance / Andreas Altwein | Andreas Altwein
Als die Hausbesetzer-Krawalle in Ost-Berlin komplett eskalierten

Am 14. November 1990 eskaliert es zwischen Hausbesetzern und der Berliner Polizei. Die Mainzer Straße im heute gentrifizierten Stadtteil Friedrichshain wird zum Schlachtfeld. Die JF hat mit einem Zeitzeugen gesprochen.

