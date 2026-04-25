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Neue Technologie: Die KI „Mythos“ ist mehr als ein Börsenmärchen

Neue Technologie: Die KI „Mythos“ ist mehr als ein Börsenmärchen

Neue Technologie: Die KI „Mythos“ ist mehr als ein Börsenmärchen

Ein Computerchip schwebt stylish umher, Symbolbiild für die Anthropic-KI Mythos
Ein Computerchip schwebt stylish umher, Symbolbiild für die Anthropic-KI Mythos
Ein Computerchip (Symbolbild). Foto: picture alliance / CFOTO | CFOTO / Montage: JF
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Die KI „Mythos“ ist mehr als ein Börsenmärchen

Eine neue KI aus den USA sorgt für Nervosität weltweit: „Mythos“ findet bislang unentdeckte Sicherheitslücken – und könnte sie theoretisch auch ausnutzen. Behörden schlagen Alarm.

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