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Technologie: Wenn die Hackerangriffe und Cyberattacken kommen

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Bundesminister des Innern, Alexander Dobrindt (CSU) sitzt und zeigt mit einem Kugelschreiber auf ein Balkendiagram, während einer Pressekonferenz über Cybersicherheit
Bundesminister des Innern, Alexander Dobrindt (CSU) sitzt und zeigt mit einem Kugelschreiber auf ein Balkendiagram, während einer Pressekonferenz über Cybersicherheit
Bundesminister des Innern, Alexander Dobrindt (CSU) zeigt während einer Präsentation über Cybersicherheit eine Grafik. Foto: picture alliance / dts-Agentur | dts Nachrichtenagentur GmbH
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Wenn die Hackerangriffe und Cyberattacken kommen

Deutschland rüstet bei der Cyberabwehr auf. Doch mit jeder neuen Bedrohung wächst auch ein Geflecht aus Behörden, Forschungsprojekten, Beratern und Dienstleistern, das von der Angst vor digitalen Angriffen lebt.

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Bundesminister des Innern, Alexander Dobrindt (CSU) zeigt während einer Präsentation über Cybersicherheit eine Grafik. Foto: picture alliance / dts-Agentur | dts Nachrichtenagentur GmbH
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