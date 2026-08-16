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Privathochschulen in Deutschland: Der Preis der Bildung

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Der Campus der Internationalen Hochschule IU in Erfurt: Mittlerweile eine der größten privaten Bildungseinrichtungen Deutschlands. Foto: picture alliance/dpa | Martin Schutt
Der Campus der Internationalen Hochschule IU in Erfurt: Mittlerweile eine der größten privaten Bildungseinrichtungen Deutschlands. Foto: picture alliance/dpa | Martin Schutt
Der Campus der Internationalen Hochschule IU in Erfurt: Mittlerweile eine der größten privaten Bildungseinrichtungen Deutschlands. Foto: picture alliance/dpa | Martin Schutt
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Der Preis der Bildung

Eine neue Studie zeigt, wie nichtstaatliche Hochschulen Deutschlands Bildungssystem verändern – ohne ihn aber umzukrempeln. Denn der große Durchbruch bleibt aus vielen Gründen aus.

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Der Campus der Internationalen Hochschule IU in Erfurt: Mittlerweile eine der größten privaten Bildungseinrichtungen Deutschlands. Foto: picture alliance/dpa | Martin Schutt
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