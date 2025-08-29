Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Umweltpolitik: Warum Klimamodelle die Risiken von CO2 massiv überbewerten

Umweltpolitik: Warum Klimamodelle die Risiken von CO2 massiv überbewerten

Umweltpolitik: Warum Klimamodelle die Risiken von CO2 massiv überbewerten

Unter einem grauen bewölkten Himmel sind Windräder und rauchende Schornsteine zu sehen – es handelt sich um eine Kohle- und Windenergieanlage im niederländischen Eemshaven – Symbolbild dafür, daß CO2 wohl gar kein so krasser Klimakiller ist, wie gedacht
Unter einem grauen bewölkten Himmel sind Windräder und rauchende Schornsteine zu sehen – es handelt sich um eine Kohle- und Windenergieanlage im niederländischen Eemshaven – Symbolbild dafür, daß CO2 wohl gar kein so krasser Klimakiller ist, wie gedacht
Eine Kohle- und Windenergieanlage im niederländischen Eemshaven. Foto: IMAGO / ANP
JF-Plus Icon Premium Umweltpolitik
 

Warum Klimamodelle die Risiken von CO2 massiv überbewerten

Eine neue US-Regierungsstudie stellt zentrale Gewißheiten der Klimaforschung in Frage: Dienten bisherige Klimamodelle in erster Linie der Panikmache? Und wie gefährlich ist CO₂ tatsächlich?

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Eine Kohle- und Windenergieanlage im niederländischen Eemshaven. Foto: IMAGO / ANP
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles
JF-Buchdienst
ZUM ONLINE-SHOP
Karlheinz Weißmann Rechts oder Links
Hermann Binkert Wie Deutschland tickt
Giorgia Meloni Ich bin Giorgia
Anzeige
SERVICE
INFORMATION
Abonnement