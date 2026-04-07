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Neuer Höchststand: Wo fließt das Schuldengeld hin?

Neuer Höchststand: Wo fließt das Schuldengeld hin?

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Die Schuldenuhr des Bundes der Steuerzahler in Berlin-Mitte: Seit Wochen veraltet. (Themenbild)
Die Schuldenuhr des Bundes der Steuerzahler in Berlin-Mitte: Seit Wochen veraltet. (Themenbild)
Die Schuldenuhr des Bundes der Steuerzahler in Berlin-Mitte: Seit Wochen veraltet. Foto: picture alliance / Winfried Rothermel | Winfried Rothermel
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Wo fließt das Schuldengeld hin?

Mit 2,8 Billionen Euro erreichen die Staatsschulden Deutschlands neue Spitzenwerte – ohne Ende in Sicht. Doch wo lässt sich das Geld einsparen? Die JF blickt auf die Zahlen.

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Die Schuldenuhr des Bundes der Steuerzahler in Berlin-Mitte: Seit Wochen veraltet. Foto: picture alliance / Winfried Rothermel | Winfried Rothermel
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