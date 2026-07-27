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JF-Serie über deutsche Autobauer: Wie der Mercedes-Stern seinen Glanz verlor

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Chinesen bewundern einen Mercedes-Benz W140 S-Klasse in Peking.
Chinesen bewundern einen Mercedes-Benz W140 S-Klasse in Peking.
Chinesen bewundern einen Mercedes-Benz W140 S-Klasse in Peking. Foto: picture alliance / HPIC | stringer
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Wie der Mercedes-Stern seinen Glanz verlor

„Das Beste oder nichts“: Kaum ein Leitsatz hat die Identität eines Unternehmens so nachhaltig geprägt wie jener von Mercedes-Benz. Heute ist aus dem einstigen Selbstverständnis eine Hypothek geworden: Der Konzern steckt in der schwersten strategischen Krise.

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Chinesen bewundern einen Mercedes-Benz W140 S-Klasse in Peking. Foto: picture alliance / HPIC | stringer
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