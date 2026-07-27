Vollverschleierte erhält britischen Bürgerpreis

Anzeige

LONDON. Die muslimische Gemeindeaktivistin Khadija Patel hat den British Citizen Award (Britischer Bürgerpreis) in Vollverschleierung entgegengenommen. Patel, die im britischen Bolton als Gründerin des dortigen Mädchen-Jugendvereins „KRIMMZ Girls Youth Club“ auftritt, wurde am vergangenen Donnerstag unter 25 Preisträgern für ihr Engagement, „junge Frauen zu stärken“, geehrt. Bei der offiziellen Verleihung im Westminster Palace trug die Aktivistin einen Niqab.

Laut offizieller Würdigung ist Patel „engagiert für die Stärkung junger Frauen durch Sport und körperliche Aktivität und hat den ‘KRIMMZ Girls Youth Club’ zu einem Leuchtturm der Hoffnung und Möglichkeiten gemacht“. Ziel ihrer Arbeit sei es, „eine sichere, inklusive Umgebung zu schaffen, in der Mädchen aus unterschiedlichen Hintergründen gedeihen, Selbstvertrauen aufbauen und Führungsqualitäten entwickeln können“.

Website wirbt mit verschleierten Mädchen

Durch Sport habe Patel „kulturelle Barrieren“ abgebaut, Gleichheit gefördert und den Zusammenhalt gestärkt. Die Programme des Jugendvereins fördern offiziell „Teamarbeit“, „Widerstandsfähigkeit“ und „gesunde Lebensweisen“; darüber hinaus setze sich Patel für Bildung, Wohlbefinden und Selbstentwicklung ein. Auf Bildern der offiziellen Website des Vereins tauchen vermehrt junge verschleierte Mädchen auf.

Hunderte junger Frauen seien inspiriert worden, an sich zu glauben, heißt es in der Würdigung. Der größte Effekt liege in der Schaffung eines sicheren Raums für Mädchen, die zuvor kulturelle und soziale Hürden beim Sport erlebt hätten – das habe Tausenden geholfen, Kompetenzen für das alltägliche Leben zu entwickeln. Nominiert wurde die Gemeindeaktivistin von einer mutmaßlichen Verwandten, Zohra Patel.

Fußballverband freut sich über Bürgerpreisträgerin

Auch der lokale Fußballverband der Grafschaft Lancashire würdigte die Arbeit einer ihrer „großartigen Freiwilligen“, die zur „Stärkung junger Frauen“ beitrage. Neben Patel wurde aus ihrer Stadt Bolton noch Tunde Olasupo ausgezeichnet, der einen Jugendtreff für junge Menschen, Flüchtlinge, Asylbewerber und Jugendliche mit Behinderungen leitet. Damit seien mehr als 1.300 Personen mit Lebensmittelpaketen, Wohnlösungen, Freizeitangeboten und Bildung geholfen worden. Nach der Medaillenübergabe folgte eine Busfahrt der Geehrten durch Westminster.

Der British Citizen Award wird seit elf Jahren vergeben und ehrt freiwilliges Engagement in Gemeinden im ganzen Land. Bei dem auch als „Auszeichnung des Volkes“ bekannten Preis handelt es sich um eine reine Ehrenauszeichnung. Eine Jury wählt dabei Personen aus, die sich durch außergewöhnliche Taten von Mut, Selbstlosigkeit und anhaltender bürgerschaftlicher Führungsstärke in ganz Großbritannien verdient gemacht hätten.

Die Empfänger erhalten eine Medaille (BCA Medal of Honour), eine Urkunde und das Recht, die Abkürzung „BCA“ hinter ihrem Namen zu führen. Zusätzlich werden sie in die nationale Ehrentafel (Roll of Honour) aufgenommen. (rsz)