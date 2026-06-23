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Krise der deutschen Autoindustrie: Mit Volkswagen stürzt ein Gigant ab

Krise der deutschen Autoindustrie: Mit Volkswagen stürzt ein Gigant ab

Krise der deutschen Autoindustrie: Mit Volkswagen stürzt ein Gigant ab

Volkswagen-Vorstandsvorsitzender Oliver Blume muss den Konzern durch unruhige Zeiten führen.
Volkswagen-Vorstandsvorsitzender Oliver Blume muss den Konzern durch unruhige Zeiten führen.
Volkswagen-Vorstandsvorsitzender Oliver Blume muss den Konzern durch unruhige Zeiten führen. Foto: picture alliance/dpa | Michael Kappeler
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Mit Volkswagen stürzt ein Gigant ab

Dieselskandal, Elektromobilität, Softwareprobleme und chinesische Konkurrenten: Volkswagen steht vor gewaltigen Herausforderungen. Kann der Wandel dennoch gelingen? Auftakt zur JF-Serie über die Krise der deutschen Autobauer.

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Volkswagen-Vorstandsvorsitzender Oliver Blume muss den Konzern durch unruhige Zeiten führen. Foto: picture alliance/dpa | Michael Kappeler
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