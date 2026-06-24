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Vorschlag der Rentenkommission: Was der Wegfall der Minijobs bedeutet

Vorschlag der Rentenkommission: Was der Wegfall der Minijobs bedeutet

Vorschlag der Rentenkommission: Was der Wegfall der Minijobs bedeutet

Millionen Menschen arbeiten als Minijobber, noch (Symbolbild).
Millionen Menschen arbeiten als Minijobber, noch (Symbolbild).
Millionen Menschen arbeiten als Minijobber, noch (Symbolbild). Foto: picture alliance / Ulrich Baumgarten | Ulrich Baumgarten
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Was der Wegfall der Minijobs bedeutet

Die Rentenkommission schlägt vor, Minijobs weitgehend abzuschaffen. Millionen Beschäftigte und Arbeitgeber wären davon betroffen. Schwarzarbeit dürfte dann weiter zunehmen. Die Wirtschaft läuft Sturm gegen die Pläne.

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