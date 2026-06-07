Echte Strukturreformen sind in dieser Koalition unmöglich

Sozialministerin Bärbel Bas (SPD) im Nacken von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU): Es droht ein Sozialversicherungs-Desaster. Foto: picture alliance / Andreas Gora | Andreas Gora

Der Bundeshalt wird durch die Zuschüsse an die Sozialversicherung aufgefressen. Gleichzeitig steigt die Verschuldung ungebremst weiter an. Eine Rettung ist mit den Regierenden nicht in Sicht. Ein Kommentar von Thilo Sarrazin.