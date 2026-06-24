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Vorwurf Rechtsextremismus: AfD-Stadtrat reicht Klage gegen Bundeswehr-Rauswurf ein

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Bundeswehr-Kameraden vor einem gepanzerten Fahrzeug, darunter Christoph Heurich
Bundeswehr-Kameraden vor einem gepanzerten Fahrzeug, darunter Christoph Heurich
Entlassener Soldat Christoph Heurich (2. v. r.): „unbestimmt und nicht nachvollziehbar“. Foto: privat
JF-Plus Icon Premium Vorwurf Rechtsextremismus
 

AfD-Stadtrat reicht Klage gegen Bundeswehr-Rauswurf ein

Die Bundeswehr entlässt einen Berufssoldaten, unter anderem weil er Stadtrat einer AfD-Fraktion ist. Auf den Widerspruch des Majors ging die Armee nicht ein – jetzt zieht er vor Gericht. Warum der Fall von bundesweiter Bedeutung ist.

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Entlassener Soldat Christoph Heurich (2. v. r.): „unbestimmt und nicht nachvollziehbar“. Foto: privat
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