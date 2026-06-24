Gesamtkunstwerk mit Schönheitsfehlern

Wenn Verdi und die Linke wie die Rohrspatzen schimpfen, muss die Rentenkommission wohl einiges richtig gemacht haben. Und in der Tat: Was sie nach sechsmonatiger Arbeit vorgelegt hat, kann sich durchaus sehen lassen. Es wäre allerdings noch besser gegangen. Ein Kommentar von Ulrich van Suntum.