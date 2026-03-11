Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Teurer Alltag: Vielen Deutschen fehlt das Geld zum Sparen

Teurer Alltag: Vielen Deutschen fehlt das Geld zum Sparen

Teurer Alltag: Vielen Deutschen fehlt das Geld zum Sparen

Leere Sparschweine: Vielen Deutschen fehlt das Geld zum Sparen.
Leere Sparschweine: Vielen Deutschen fehlt das Geld zum Sparen.
Leere Sparschweine: Vielen Deutschen fehlt das Geld zum Sparen. Foto: picture alliance / CSH/Shotshop | CSH
JF-Plus Icon Premium Teurer Alltag
 

Vielen Deutschen fehlt das Geld zum Sparen

Mehr als ein Viertel der privaten Haushalte in Deutschland verfügt über keine Ersparnisse. Hauptgrund dafür sind vor allem die stark gestiegenen Lebenshaltungskosten der vergangenen Jahre.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Leere Sparschweine: Vielen Deutschen fehlt das Geld zum Sparen. Foto: picture alliance / CSH/Shotshop | CSH
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles