Der Libanon steht am Abgrund – und schuld ist nicht Israel

Hisbollah Anhänger im Libanon: das Land in den Krieg gezogen. Fotos: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Bilal Hussein / picture alliance / Anadolu | Houssam Shbaro

Während die Welt vor allem auf den Iran schaut, tobt auch im Libanon der Krieg mit Israel. Schon warnt der Präsident vor einem „zweiten Gaza“. Die Verantwortlichen für die Lage macht er im eigenen Land aus.