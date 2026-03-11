CSU nur noch bei 33 Prozent, Grüne stürzen von Platz zwei auf vier

Anzeige

MÜNCHEN. Bei der durchs Panaschieren und Kumulieren komplizierten Auszählung der Kommunalwahl in Bayern sind bis Mittwochmorgen die Stimmen in 90 der 96 Gemeinden ausgezählt worden. Das teilte das bayerische Landesamt für Statistik auf seiner Webseite mit. Nach diesem Stand landet die CSU von Ministerpräsident Markus Söder mit 33,5 Prozent erneut unangefochten auf Platz eins – allerdings muss sie landesweit Stimmeneinbußen von zwei Punkten im Vergleich zur vergangenen Kommunalwahl hinnehmen.

Um Platz zwei gibt es bei der bereits am Sonntag abgeschlossenen Wahl ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den Freien Wählern (aktuell: 13,2 Prozent) und der AfD (aktuell: 13,0 Prozent). Die Freien Wähler legten bisher leicht um 0,2 Prozentpunkte zu, die AfD sogar um 8,1 Punkte. Damit sind diese beiden Parteien die einzigen, die Prozentanteile gewinnen konnten. Die anderen verlieren. Außerdem liegen nach diesem Auszählungsstand alle drei bürgerlichen bzw. konservativen Parteien in dem Freistaat vorn.

Die Grünen erleben einen Absturz von Platz zwei auf vier. Sie kommen nur noch auf 12,1 Prozent – 4,0 Punkte weniger als 2021. Erst dahinter folgen die um 1,3 Punkte abgesackten Sozialdemokraten mit 11,6 Prozent. Allerdings können sich die landesweiten Ergebnisse noch verschieben, da zu den noch nicht ausgezählten Gemeinden auch die Landeshauptstadt München zählt. Dort sind SPD und Grüne seit Jahren stark.

CSU liegt fast überall vorn

In den ausgezählten Kommunen liegt fast überall die CSU vorn. Lediglich die fränkischen Städte Fürth, Schwabach und Coburg gingen an die Sozialdemokraten. In Würzburg kamen die Grünen trotz leichter Verluste auf Platz eins. In ihrer einstigen Hochburg Nürnberg ging die SPD baden. Sie verlor 7,9 Punkte auf 17,8 Prozent. Auch die Grünen rutschten ab – um 6,9 Punkte auf nur noch 13,0 Prozent. Sie wurden von der AfD überflügelt, die ihr Ergebnis auf 13,5 Prozent verdoppelte. Die CSU legte um 5,7 Punkte auf 37,0 Prozent zu.

Ihre besten Ergebnisse erreichte die AfD in den niederbayerischen Landkreisen Deggendorf (18,4 Prozent), Regen (18,2 Prozent) und Passau (17,9 Prozent) sowie im oberpfälzischen Schwandorf (18,3 Prozent). Hier kam sie jeweils auf Rang zwei hinter der CSU und legte kräftig zu: Schwandorf: +12,6 Prozentpunkte, Deggendorf: +10,2 Punkte, Passau +9,4 Punkte, Regen: +9,1 Punkte.



Die einst erfolgsverwöhnte CSU knackte nur noch in der Stadt Straubing (42,8 Prozent) sowie in den Landkreisen Ebersberg (41,0) und Hof (40,5) die 40 Prozent-Marke. (fh)