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Dank des KI-Booms: Samsung verachtfacht Gewinn

Dank des KI-Booms: Samsung verachtfacht Gewinn

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Eine Besucherin des Mobile World Congress in Barcelona testet das neue Samsung Galaxy XR mixed reality headset.
Eine Besucherin des Mobile World Congress in Barcelona testet das neue Samsung Galaxy XR mixed reality headset.
Eine Besucherin des Mobile World Congress in Barcelona testet das neue Samsung Galaxy XR mixed reality headset. Foto: picture alliance / NurPhoto | Joan Cros
JF-Plus Icon Premium Dank des KI-Booms
 

Samsung verachtfacht Gewinn

Durch den anhaltenden KI-Boom verzeichnet Samsung beeindruckende Geschäftszahlen. Auch andere große Tech-Konzerne wie Microsoft und OpenAI treiben die Innovationsdynamik voran – im Gegensatz zur EU.

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Eine Besucherin des Mobile World Congress in Barcelona testet das neue Samsung Galaxy XR mixed reality headset. Foto: picture alliance / NurPhoto | Joan Cros
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