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JF-Exklusiv: Reiches Zick-Zack-Kurs: Jetzt Handelskrieg gegen China?

JF-Exklusiv: Reiches Zick-Zack-Kurs: Jetzt Handelskrieg gegen China?

JF-Exklusiv: Reiches Zick-Zack-Kurs: Jetzt Handelskrieg gegen China?

Der AfD-China-Experte Peter Felser (rechts) ist entsetzt, dass Wirtschaftsministerin Katherina Reiche nun Handelsmaßnahme gegen China „unterstützt“.
Der AfD-China-Experte Peter Felser (rechts) ist entsetzt, dass Wirtschaftsministerin Katherina Reiche nun Handelsmaßnahme gegen China „unterstützt“.
Der AfD-China-Experte Peter Felser (rechts) ist entsetzt, dass Wirtschaftsministerin Katherina Reiche nun Handelsmaßnahme gegen China „unterstützt“. Fotos: picture alliance (2)/ HMB Media | Marco Bader & dts-Agentur
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Reiches Zick-Zack-Kurs: Jetzt Handelskrieg gegen China?

Bei ihrer China-Reise warb Wirtschaftsministerin Reiche für Kooperation. Doch wie die JF erfuhr, zeigt sie sich vor dem EU-Gipfel offen für Zölle gegen Peking. Es drohe ein „Handelskrieg“ mit fatalen Folgen für Deutschland, warnt AfD-Experte Felser.

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Der AfD-China-Experte Peter Felser (rechts) ist entsetzt, dass Wirtschaftsministerin Katherina Reiche nun Handelsmaßnahme gegen China „unterstützt“. Fotos: picture alliance (2)/ HMB Media | Marco Bader & dts-Agentur
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