Reiches Zick-Zack-Kurs: Jetzt Handelskrieg gegen China?

Der AfD-China-Experte Peter Felser (rechts) ist entsetzt, dass Wirtschaftsministerin Katherina Reiche nun Handelsmaßnahme gegen China „unterstützt“. Fotos: picture alliance (2)/ HMB Media | Marco Bader & dts-Agentur

Bei ihrer China-Reise warb Wirtschaftsministerin Reiche für Kooperation. Doch wie die JF erfuhr, zeigt sie sich vor dem EU-Gipfel offen für Zölle gegen Peking. Es drohe ein „Handelskrieg“ mit fatalen Folgen für Deutschland, warnt AfD-Experte Felser.