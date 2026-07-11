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Zwischen Schätzen und Messen: Was kostet die Einwanderung?

Zwischen Schätzen und Messen: Was kostet die Einwanderung?

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Sozialministerin Bärbel Bas (SPD): mag Migration und Einwanderung. Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Bernd Elmenthaler/Geisler-Fotopr
Sozialministerin Bärbel Bas (SPD): mag Migration und Einwanderung. Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Bernd Elmenthaler/Geisler-Fotopr
Sozialministerin Bärbel Bas (SPD): „Es gibt keine Einwanderung in die Sozialsysteme.“ Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Bernd Elmenthaler/Geisler-Fotopr
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Was kostet die Einwanderung?

SPD-Sozialministerin Bärbel Bas schwärmt von Migration. Doch während Dänemark und die Niederlande präzise errechnen, ob sich Einwanderung lohnt, versucht Berlin gar nicht, herauszufinden, wie teuer Migranten sind. Eine Analyse.

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