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USA-Iran-Abkommen: Trumps Kriegsbilanz fällt ernüchternd aus

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Wie ein überzeugender Sieger geht US-Präsident Donald Trump nicht aus dem Irankrieg hervor.
Wie ein überzeugender Sieger geht US-Präsident Donald Trump nicht aus dem Irankrieg hervor.
Wie ein überzeugender Sieger geht US-Präsident Donald Trump nicht aus dem Irankrieg hervor. Foto: picture alliance / AP Photo/Thibault Camus | Thibault Camus
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Trumps Kriegsbilanz fällt ernüchternd aus

Nach monatelangem Krieg haben sich die USA und der Iran auf ein Rahmenabkommen geeinigt. Der Deal beendet die Kämpfe vorerst. Die USA verfehlen ihre Kriegsziele, während die Islamische Republik politisch gestärkt aus dem Konflikt hervorgeht. Eine Analyse von Seyed Alireza Mousavi.

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Wie ein überzeugender Sieger geht US-Präsident Donald Trump nicht aus dem Irankrieg hervor. Foto: picture alliance / AP Photo/Thibault Camus | Thibault Camus
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