In Südafrika kippt die Stimmung gegen Migranten

In Südafrika wachsen die Spannungen und Proteste wegen der illegalen Migranten. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Manash Das

In Südafrika gärt die Unzufriedenheit wegen illegaler Migranten. Wie aufgeheizt die Stimmung ist, wird deutlich, wenn legale Migranten aus Angst vor Gewalt das Land verlassen. Dass es so weit gekommen ist, liegt auch am Verhalten der Regierung.