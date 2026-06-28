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Krieg: USA und Iran beschießen sich gegenseitig

Krieg: USA und Iran beschießen sich gegenseitig

Krieg: USA und Iran beschießen sich gegenseitig

Ein Boot auf dem Meer, es gehört dem Iran und schießt auf US-Stellungen
Ein Boot auf dem Meer, es gehört dem Iran und schießt auf US-Stellungen
Ein Schiff der iranischen Armee feuert eine Rakete (Archivbild(. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Iranian Army Office
Krieg
 

USA und Iran beschießen sich gegenseitig

Raketen auf US-Einrichtungen, Gegenschläge im Iran – und Donald Trump droht Teheran mit der völligen Auslöschung. Am Wochenende eskaliert die Lage im Nahen Osten erneut.
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TEHERAN/WASHINGTON D. C. Die USA und der Iran haben sich in der Nacht zum Sonntag gegenseitig attackiert. Der Iran feuerte Raketen auf US-Einrichtungen in den Ländern Kuwait und Bahrain, wie amerikanische Medien berichten. Zuvor hatte das US-Militär mehrere Ziele im Iran beschossen, darunter Luftabwehrstellungen, Drohnenlager und Überwachungsinfrastruktur. Anlass soll wiederum ein vorausgegangener Angriff des Iran auf einen Frachter gewesen sein.

Iranische Stellen erklärten, ihr Angriff sei eine Reaktion auf Aggressionen von US-Seite, mit denen die USA gegen das Rahmenabkommen mit dem Iran und gegen die vereinbarte Waffenruhe verstoßen hätten. Das Außenministerium Bahrains sprach wiederum von einer „gefährlichen Eskalation“, die einem „bewussten Muster wiederholter Angriffe“ gegen das Land folge.

Trump droht Iran mit kompletter Auslöschung

Sprecher der Regierung Kuwaits warfen dem iranischen Regime „eklatante Verletzungen“ der Souveränität Kuwaits vor. Die Angriffe untergrüben die internationalen Bemühungen zur Entspannung.

US-Präsident Donald Trump drohte, sollte der Iran seine Angriffe nicht einstellen, werde „die Islamische Republik Iran nicht länger existieren“. Es könne eine Situation entstehen, in der die USA nicht länger vernünftig handeln würden und sich stattdessen gezwungen sähen, „das Werk, das wir sehr erfolgreich begonnen haben, mit militärischen Mitteln zu vollenden“. (lb)

Ein Schiff der iranischen Armee feuert eine Rakete (Archivbild(. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Iranian Army Office
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