USA und Iran beschießen sich gegenseitig

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TEHERAN/WASHINGTON D. C. Die USA und der Iran haben sich in der Nacht zum Sonntag gegenseitig attackiert. Der Iran feuerte Raketen auf US-Einrichtungen in den Ländern Kuwait und Bahrain, wie amerikanische Medien berichten. Zuvor hatte das US-Militär mehrere Ziele im Iran beschossen, darunter Luftabwehrstellungen, Drohnenlager und Überwachungsinfrastruktur. Anlass soll wiederum ein vorausgegangener Angriff des Iran auf einen Frachter gewesen sein.

Iranische Stellen erklärten, ihr Angriff sei eine Reaktion auf Aggressionen von US-Seite, mit denen die USA gegen das Rahmenabkommen mit dem Iran und gegen die vereinbarte Waffenruhe verstoßen hätten. Das Außenministerium Bahrains sprach wiederum von einer „gefährlichen Eskalation“, die einem „bewussten Muster wiederholter Angriffe“ gegen das Land folge.

Trump droht Iran mit kompletter Auslöschung

Sprecher der Regierung Kuwaits warfen dem iranischen Regime „eklatante Verletzungen“ der Souveränität Kuwaits vor. Die Angriffe untergrüben die internationalen Bemühungen zur Entspannung.

US-Präsident Donald Trump drohte, sollte der Iran seine Angriffe nicht einstellen, werde „die Islamische Republik Iran nicht länger existieren“. Es könne eine Situation entstehen, in der die USA nicht länger vernünftig handeln würden und sich stattdessen gezwungen sähen, „das Werk, das wir sehr erfolgreich begonnen haben, mit militärischen Mitteln zu vollenden“. (lb)