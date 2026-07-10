Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Immobilienkollaps: Darum schlägt die Wohnungsbauwirtschaft Alarm

Immobilienkollaps: Darum schlägt die Wohnungsbauwirtschaft Alarm

Immobilienkollaps: Darum schlägt die Wohnungsbauwirtschaft Alarm

Krise im Wohnungsbau: Das Bild zeigt Baugeräte auf einer Baustelle.
Krise im Wohnungsbau: Das Bild zeigt Baugeräte auf einer Baustelle.
Stillstand auf der Baustelle: Dabei werden Wohnungen dringend gebraucht (Symbolbild). Foto: picture alliance/dpa | Hannes P. Albert
JF-Plus Icon Premium Immobilienkollaps
 

Darum schlägt die Wohnungsbauwirtschaft Alarm

Im laufenden Jahr werden wohl nur noch rund 200.000 Wohnungen fertiggestellt. Der tatsächliche Bedarf liegt jedoch weitaus höher. Neu ist diese Entwicklung allerdings keineswegs. Die Wohnungsbauwirtschaft hat ihre eigene Meinung dazu.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Stillstand auf der Baustelle: Dabei werden Wohnungen dringend gebraucht (Symbolbild). Foto: picture alliance/dpa | Hannes P. Albert
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles