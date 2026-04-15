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Immobilienunternehmer packt aus: „Die Finanzierungskosten haben sich seit 2020 grob verdreieinhalbfacht“

Immobilienunternehmer packt aus: „Die Finanzierungskosten haben sich seit 2020 grob verdreieinhalbfacht“

Immobilienunternehmer packt aus: „Die Finanzierungskosten haben sich seit 2020 grob verdreieinhalbfacht“

Der Berliner Fernsehturm und rote Baukräne. Der Wohnungsbau ist teuer, die Baukosten und Preise für Grundstücke schießen in die Höhe.
Der Berliner Fernsehturm und rote Baukräne. Der Wohnungsbau ist teuer, die Baukosten und Preise für Grundstücke schießen in die Höhe.
Der Berliner Fernsehturm mit roten Turmkränen: Worin die Probleme beim Wohnungsbau stecken. Foto: IMAGO / imagebroker
JF-Plus Icon Premium Immobilienunternehmer packt aus
 

„Die Finanzierungskosten haben sich seit 2020 grob verdreieinhalbfacht“

Die Baulandpreise sind innerhalb der vergangenen Jahre enorm gestiegen. Woran liegt das? Im Gespräch mit der JF erklärt der Immobilienunternehmer Thorben Riesen, warum mehr Regulierung das Problem verschärft – und was stattdessen helfen würde, die Kosten zu senken.

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Der Berliner Fernsehturm mit roten Turmkränen: Worin die Probleme beim Wohnungsbau stecken. Foto: IMAGO / imagebroker
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