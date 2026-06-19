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Immobilienmarkt: Darum gibt es weniger Sozialwohnungen in Deutschland

Immobilienmarkt: Darum gibt es weniger Sozialwohnungen in Deutschland

Immobilienmarkt: Darum gibt es weniger Sozialwohnungen in Deutschland

Es braucht mehr Wohnungen: Ein Maurer arbeitet auf einer Baustelle: Angesichts der Situation im Wohnungsbau ein Bild mit Seltenheitswert.
Es braucht mehr Wohnungen: Ein Maurer arbeitet auf einer Baustelle: Angesichts der Situation im Wohnungsbau ein Bild mit Seltenheitswert.
Ein Maurer arbeitet auf einer Baustelle: Angesichts der Situation im Wohnungsbau ein Bild mit Seltenheitswert. Foto: picture alliance / CHROMORANGE | Udo Herrmann
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Darum gibt es weniger Sozialwohnungen in Deutschland

Nicht nur der Sozialwohnungsbau bricht ein, auch der allgemeine Immobilienmarkt sieht trübe aus. Der Gesamtbestand fertiggestellter Wohnungen ist auf einen historischen Tiefstand gesunken. Was sind die Ursachen?

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Ein Maurer arbeitet auf einer Baustelle: Angesichts der Situation im Wohnungsbau ein Bild mit Seltenheitswert. Foto: picture alliance / CHROMORANGE | Udo Herrmann
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