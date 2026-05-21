Darum kollabiert die energieintensive Industrie

LNG-Terminals sollen die energieintensiven Industrien retten, da das Gas aus Russland fehlt. Foto: picture alliance / BMWE/photothek.de | Thomas Trutschel

Seit Beginn des Ukrainekrieges ist die Produktion in der energieintensiven Industrie in Deutschland um mehr als 15 Prozent eingebrochen. Verantwortlich dafür ist nicht zuletzt die politisch forcierte Umstellung der Gasversorgung – weg von günstigem Pipelinegas hin zu deutlich teurerem Flüssigerdgas.