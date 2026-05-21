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Teures Gas, leere Werke: Darum kollabiert die energieintensive Industrie

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LNG-Terminals sollen die energieintensiven Industrien retten, da das Gas aus Russland fehlt.
LNG-Terminals sollen die energieintensiven Industrien retten, da das Gas aus Russland fehlt.
LNG-Terminals sollen die energieintensiven Industrien retten, da das Gas aus Russland fehlt. Foto: picture alliance / BMWE/photothek.de | Thomas Trutschel
JF-Plus Icon Premium Teures Gas, leere Werke
 

Darum kollabiert die energieintensive Industrie

Seit Beginn des Ukrainekrieges ist die Produktion in der energieintensiven Industrie in Deutschland um mehr als 15 Prozent eingebrochen. Verantwortlich dafür ist nicht zuletzt die politisch forcierte Umstellung der Gasversorgung – weg von günstigem Pipelinegas hin zu deutlich teurerem Flüssigerdgas.

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LNG-Terminals sollen die energieintensiven Industrien retten, da das Gas aus Russland fehlt. Foto: picture alliance / BMWE/photothek.de | Thomas Trutschel
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