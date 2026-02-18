Auch Schweden setzt auf Kernkraft

Das Kernkraftwerk auf der Halbinsel Värö in Schweden steht für die neue Energiepolitik des Landes. Foto: picture alliance / DPR | DPR

Europa erlebt eine echte Kehrtwende in der Energiepolitik. Während Deutschland am Atomausstieg festhält, setzen immer mehr EU-Staaten wieder auf Kernkraft. Nun reiht sich auch Schweden in diese Bewegung ein: mit neuen Reaktoren und einer klaren Ausrichtung.