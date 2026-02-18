Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Von wegen sozial: SPD führt Klassenkampf gegen den einfachen Bürger

Von wegen sozial: SPD führt Klassenkampf gegen den einfachen Bürger

Von wegen sozial: SPD führt Klassenkampf gegen den einfachen Bürger

Wenn die SPD ihre Pläne umsetzt, wird es für Vermieter und Mieter teuer (Symbolbild).
Wenn die SPD ihre Pläne umsetzt, wird es für Vermieter und Mieter teuer (Symbolbild).
Wenn die SPD ihre Pläne umsetzt, wird es für Vermieter und Mieter teuer (Symbolbild). Foto: picture alliance / W2Art / Klara Michel | Klara Michel
JF-Plus Icon Premium Von wegen sozial
 

SPD führt Klassenkampf gegen den einfachen Bürger

Die SPD hat es wieder auf das Beste abgesehen: das liebe Geld. Dieses Mal sollen die Fleißigen zur Kasse gebeten werden, die Wohneigentum haben und Kleinvermieter sind. Doch den Vorschlag haben die Sozialdemokraten nicht zu Ende gedacht. Ein Kommentar von Laila Mirzo.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Wenn die SPD ihre Pläne umsetzt, wird es für Vermieter und Mieter teuer (Symbolbild). Foto: picture alliance / W2Art / Klara Michel | Klara Michel
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles