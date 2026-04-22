Wie Deutschland die Kernkraft-Renaissance verschläft

Die Kühltürme des Kernkraftwerks in Gundremmingen werden gesprengt: Energiepolitische Geisterfahrt? Foto: picture alliance / Panama Pictures | Dwi Anoraganingrum

Auf EU-Ebene zeichnet sich ein bedeutender Kurswechsel ab. Um die Klimaziele zu erreichen, sollen neuartige, modulare Kernkraftwerke gebaut werden. Deutschland möchte sich diesem Vorhaben jedoch nicht anschließen. Das wäre fatal.