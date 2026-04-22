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Mini-Reaktoren, Riesendebatte: Wie Deutschland die Kernkraft-Renaissance verschläft

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Die Kühltürme des Kernkraftwerks in Gundremmingen werden gesprengt: Energiepolitische Geisterfahrt?
Die Kühltürme des Kernkraftwerks in Gundremmingen werden gesprengt: Energiepolitische Geisterfahrt?
Die Kühltürme des Kernkraftwerks in Gundremmingen werden gesprengt: Energiepolitische Geisterfahrt? Foto: picture alliance / Panama Pictures | Dwi Anoraganingrum
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Wie Deutschland die Kernkraft-Renaissance verschläft

Auf EU-Ebene zeichnet sich ein bedeutender Kurswechsel ab. Um die Klimaziele zu erreichen, sollen neuartige, modulare Kernkraftwerke gebaut werden. Deutschland möchte sich diesem Vorhaben jedoch nicht anschließen. Das wäre fatal.

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Die Kühltürme des Kernkraftwerks in Gundremmingen werden gesprengt: Energiepolitische Geisterfahrt? Foto: picture alliance / Panama Pictures | Dwi Anoraganingrum
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